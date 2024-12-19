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Стало известно, когда наемники вошли в Суджанский район Курской области

РИА: иностранные наемники вошли в Суджанский район в штурмовых группах

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Жительница Суджанского района Курской области Анастасия Клименко сообщила, что в начале нападения на регион в августе первыми вошли иностранные наемники, входившие в состав штурмовых групп. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

Три месяца проведя под оккупацией в Судже вместе с матерью, они были вынуждены эвакуироваться в украинский город Сумы из-за ухудшения гуманитарной обстановки и опасений, связанных с наемниками и освобожденными из украинских тюрем военнослужащими. Возвращение в Россию через Белоруссию 22 ноября стало возможным благодаря посредничеству уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

По словам Анастасии, в то время как в городе ситуация была относительно спокойной, в сельских районах наемники, по свидетельствам местных жителей, совершали зверства, включая изнасилования.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее главком ВСУ объяснил вторжение в Курскую область словами «у меня не было выбора».

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