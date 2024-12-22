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Эвакуированные из Суджи рассказали, что к жителям ежедневно привозили иностранных журналистов

РИА Новости: иностранных журналистов ежедневно привозили к жителям Суджи
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Global Look Press

Эвакуированные Анастасия Клименко и ее мать Наталья Разуменко рассказали РИА Новости, что к местным жителям Суджи ежедневно привозили иностранных журналистов, чтобы они брали интервью.

«Они (журналисты. — «Газета.Ru») приезжали каждый день, задавали вопросы, брали у нас интервью. Они были с переводчиком, кто-то говорил на английском, а переводчик переводил нам на русский... Приезжали с различных стран, знаю, что были с Франции, с Испании, по-моему», — поделились местные жительницы.

Они добавили, что журналисты спрашивали об отношении к местным украинских солдат.

До этого стало известно, когда наемники вошли в Суджанский район Курской области.

Жительница Суджанского района Курской области Анастасия Клименко сообщила, что в начале нападения на регион в августе первыми вошли иностранные наемники, входившие в состав штурмовых групп.

Ранее стало известно, какое оружие ВСУ использовали для атаки на Рыльск.

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