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В ДНР заочно осудили командира «Азова» Прокопенко

Прокуратура: суд в ДНР заочно приговорил Командира «Азова» Прокопенко к 24 годам
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Суд в Донецкой народной республике заочно приговорил командира полка нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Дениса Прокопенко к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главной военной прокуратура РФ.

«В период с 17 по 25 марта 2022 года по приказу Прокопенко орудийный расчет осуществлял неизбирательный обстрел из артиллерийского орудия калибра 122 мм поселка Старый Крым в ДНР», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Прокопенко обвинили в артиллерийском обстреле поселка Старый Крым. Отмечается, что местные жители успели укрыться и не пострадали. Бойцы »Азова использовали фугасно-осколочные снаряды, всего было произведено 40 выстрелов.

Ворошиловский районный суд Донецка помимо прочего признал Прокопенко виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте.

До этого министерство юстиции России признало украинского олигарха Рината Ахметова членом экстремистского объединения. По версии следствия, бизнесмен спонсировал работу украинских отрядов в Донбассе, а после начала специальной военной операции (СВО) переводил деньги со счета принадлежащей ему российской компании «Метинвест Евразия» на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также украинского националистического полка «Азов».

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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