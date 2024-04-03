Аналитик заявил, что в ВСУ захотели повторить контрнаступление с использованием F-16

Украинский аналитик по вопросам безопасности Михаил Самус в интервью чешской газете Seznam zprávy заявил, что украинское командование планирует провести новое контрнаступление и захватить Крым с помощью истребителей F-16.

«Я не меняю гипотезу о том, что самое главное — взять Крым. На востоке страны все может затянуться», — пояснил Самус.

При этом он указал на желание ВС РФ получить как можно больше территорий в текущем году. Поэтому Киев в 2024 году может продолжать военные действия, а может отсидеться в обороне весь 2024 год и накопить ресурсы для удара в 2025 году. Последнего варианта придерживался бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Действующий главком ВСУ, генерал Александр Сырский, готов наступать уже в 2024 году, но с использованием истребителей F-16.

До этого Bloomberg писал, что страны Запада опасаются прорыва обороны ВСУ ближайшим летом, поскольку поставки вооружения Киеву резко сократились, в то время как Россия не испытывает недостатка боеприпасов.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.