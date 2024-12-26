В Подмосковье полигон по испытанию оружия закупил подавители БПЛА на 900 тыс. рублей

На подмосковном полигоне сообщили о покупке подавителей БПЛА на 900 тыс. рублей

Подмосковный полигон по испытанию оружия купил партию подавителей БПЛА почти на 900 тыс. рублей. Об этом говорится на официальном сайте компании.

По данным НИО «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России», партия была выкуплена в начале декабря. Общая стоимость закупки составила 885 тыс. рублей.

Полигон находится на окраине подмосковного Красноармейска. На полигоне, по данным сайта, испытывают боеприпасы полевой, танковой, авиационной, зенитной и морской артиллерии разных калибров. Кроме того, на базе проводятся испытания авиационных ракет и боеприпасов в тротиловом эквиваленте до 650 килограммов.

В конце ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

Ранее Песков объяснил слова Путина про дуэль с «Орешником».