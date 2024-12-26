«Военная хроника»: ВСУ могут оказаться в четырех больших котлах в Донбассе

В зоне проведения специальной военной операции на Украине для украинских войск в данный момент формируют четыре больших котла. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Уточняется, что котлы могут появиться в районе Великой Новоселки, Курахово, Подолов, Тернов.

«Маневр по флангам позволяет зайти с менее защищенных направлений. Это снижает потери наступающей стороны, позволяет изолировать группировку противника от основных сил и сосредоточить на ней удар», — отмечается в сообщении.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска, продвинувшись в Тернах в Донецкой народной республике, взяли под контроль порядка 40% населенного пункта.

20 декабря министерство обороны России сообщило, что российские войска группировки «Центр» за неделю освободили населенные пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны в ДНР.

Ранее Белоусов сообщил, что Украина потеряла около миллиона военнослужащих за время СВО.