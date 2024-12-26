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Военный эксперт заявил, что российские военные контролируют около 40% Тернов

Марочко: ВС России контролируют около 40% Тернов в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска, продвинувшись в Тернах в Донецкой народной республике, взяли под контроль порядка 40% населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В населенном пункте Терны передовые отряды Вооруженных сил России продвинулись в сторону южных окраин села. Под контролем наших войск около 40% населенного пункта», — отметил он.

Эксперт добавил, что ВС России продвигаются восточнее Ямполовки. На сегодняшний день расстояние между населенным пунктом и передовыми позициями российской армии сократилось и составляет менее 2 км.

20 декабря министерство обороны России сообщило, что российские войска группировки «Центр» за неделю освободили населенные пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны в ДНР.

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что российская армия в 2024 году взяла под контроль 4,5 тыс. квадратных км территорий, Украина контролирует менее 1% территории Луганской народной республики и примерно 25-30% Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Белоусов сообщил, что Украина потеряла около миллиона военнослужащих за время СВО.

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