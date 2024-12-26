Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) до занятия российскими войсками города Селидово в Донецкой народной республике расстреляли там мать с ребенком. Об этом РИА Новости рассказала местная жительница Елена Николаенко, покинувшая город из-за боевых действий.

По ее словам, инцидент произошел в начале октября. Украинские военные регулярно обстреливали тропинку, по которой ходили мирные жители. Мальчик 12-13 лет, шедший с матерью, бросился бежать. Мать побежала вслед за ним и попыталась прикрыть собой сына от пуль. Но солдаты ВСУ застрелили ее, а потом добили и ребенка.

Николенко добавила, что на следующий день их сосед пополз к телам, но его тоже застрелили украинские солдаты.

25 декабря РИА Новости сообщило, что украинские женщины-военнослужащие принимали участие в расправах над жителями села Новотроицкое, расположенного в Донецкой народной республике.

В тот же день беженец из Новотроицкого в беседе с РИА Новости заявил, что военные ВСУ с помощью дрона атаковали одного из жителей села и забрали его автомобиль.

Ранее в Общественной палате России рассказали о преступлениях Украины.