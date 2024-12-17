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В Общественной палате России рассказали о преступлениях Украины

Член ОП Григорьев: ВСУ расстреляли более сотни мирных жителей Селидова

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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские власти приказали Вооруженным силам Украины (ВСУ), отходящим из города Селидово в Донецкой народной республике, уничтожать мирных жителей. Об этом говорится в докладе председателя трибунала, члена Общественной палаты (ОП) РФ Максима Григорьева по преступлениям Киева, передает ТАСС.

По его словам, преступления ВСУ в Селидове поражают своей жестокостью, среди мирных граждан была устроена «абсолютная резня».

Чиновник добавил, что видеозаписи опроса свидетелей преступлений, предварительный осмотр тел медиками свидетельствуют о том, что многие из жертв были женщины престарелого возраста. В некоторых случаях выстрелы производились в упор по головам жертв.

Григорьев со ссылкой на заявления свидетелей сообщил, что жители Селидова слышали грузинскую и французскую речь. Среди наемников ВСУ были снайперы, которые убивали целые семьи. Всего в городе было опрошено 40 человек.

Автор доклада назвал произошедшее в Селидове геноцидом, военным преступлением, не имеющим срока давности.

Ранее сообщалось, что раненный ВСУ житель Дзержинска направит жалобу в Комитет ООН по правам человека.

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