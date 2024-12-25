РИА: женщины в составе ВСУ участвовали в расправах над мирными жителями в ДНР

Украинские женщины-военнослужащие принимали участие в расправах над жителями села Новотроицкое, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местного жителя, представившегося Владимиром.

«Были девушки, слышно было голоса девушек. Три или четыре, которые забегали, кидали гранаты в каждый дом», — рассказал он.

По словам мужчины, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) забрасывали в каждую комнату по три-четыре гранаты. Далее они с помощью пулеметов простреливали полы в домах, чтобы в зданиях точно никого не осталось.

Владимир подчеркнул, что даже при отступлении из населенного пункта украинские военнослужащие нападали на мирных жителей. Как он сказал, бойцы ВСУ обстреливали находившиеся на их пути дома из танков.

«При этом человек, который находился [в танке], вылазил из танка, и отчетливо было слышно украинский разговор. Все было на украинском языке», — подчеркнул мужчина.

25 декабря беженец из Новотроицкого в беседе с РИА Новости заявил, что военные ВСУ с помощью дрона атаковали одного из жителей села и забрали его автомобиль. Он уточнил, что мужчина получил серьезные травмы — его спасти не удалось.

Более того, родителям пострадавшего понадобилась госпитализация. В момент удара они стояли рядом с машиной.

Ранее украинских солдат обвинили в провокационных обстрелах мирных жителей в ДНР.