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Беженец сообщил о нападении ВСУ на жителя села в ДНР из-за автомобиля

РИА Новости: украинские военные атаковали дроном жителя села ради автомобиля
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Maksym Kishka/Reuters

Украинские военнослужащие атаковали беспилотником жителя села Новотроицкое в Донецкой народной республике и забрали его автомобиль. Об этом рассказал беженец в беседе с РИА Новости.

«Выпустили дрон <…> И эту машину забрали. Я подходил к ним, спрашивал зачем — люди еще живые, а вы забрали машину», — отметил он.

Мужчина в результате атаки дрона получил травмы, несовместимые с жизнью. Его родителей, которые в этот момент находились рядом, госпитализировали, пишет агентство.

21 декабря сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины осуществляли провокационные обстрелы мирных жителей сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай в Донецкой народной республике. По словам одного из беженцев, подобные провокации организовывались для оказания влияния на жителей прифронтовых населенных пунктов. Таким образом власти Украины хотели убедить людей не ждать российских войск и эвакуироваться вглубь Украины, добавил он.

До этого мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ВСУ с помощью дрона сбросили взрывчатку на служебный автобус одного из предприятий в поселке Химик в Никитовском районе. В итоге два человека получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в Общественной палате России рассказали о преступлениях Украины.

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