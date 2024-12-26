Беспилотники ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали Грайворонский округ Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дроны сбросили взрывные устройства на линию электропередачи. В результате без света остались села Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также ранее отселенные населенные пункты Безымено и Новостроевка-Вторая.

Губернатор отметил, что аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с министерством обороны РФ.

25 декабря Гладков сообщил, что четыре автомобиля подверглись атакам украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области.

24 декабря в беспилотные летательные аппараты атаковали социальный объект и сельскохозяйственное предприятие в Волоконовском и Борисовском районах Белгородской области.

Ранее в Белгородской области чиновник увернулся от украинского дрона и попал на видео.