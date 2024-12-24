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В Белгородской области беспилотники атаковали соцобъект и предприятие

Гладков сообщил об атаке дронов на соцобъект и предприятие под Белгородом
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Inna Varenytsia/Reuters

В Белгородской области беспилотные летательные аппараты атаковали социальный объект и сельскохозяйственное предприятие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Еще два населенных пункта нашей области атакованы вражескими беспилотниками. Никто не пострадал», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:00 по московскому времени.

На территории хутора Шаховка в Волоконовском районе детонация дрона произошла возле социального объекта. В результате посечены фасад и дверь, в здании выбиты окна, отметил Гладков.

В Борисовском районе беспилотники дважды атаковали село Грузское. В результате на территории сельскохозяйственного предприятия кровля гаража получила повреждения, рассказал губернатор.

В настоящее время уточняется информация о последствиях атак, добавил глава региона.

Незадолго до этого Гладков сообщал, что в Валуйском округе в селе Борки FPV-дроны атаковали два автомобиля. В одном из них ранен водитель. Мужчину со множественными осколочными ранениями лица, предплечий и ног бригадой скорой доставили в местную больницу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что Украина получит от Нидерландов разведывательные беспилотники.

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