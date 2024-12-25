В Белгородской области несколько машин подверглись атакам БПЛА

Гладков: дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области

Четыре автомобиля подверглись атакам украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В заявлении отмечается, что один из дронов нанес удар по грузовой машине на участке дороги Белгород — Шебекино. Транспортное средство получило урон — у него оказалась повреждена тормозная система.

«Движущийся по трассе Муром — Нечаевка легковой автомобиль подвергся атаке дрона-камикадзе — посечен кузов», — рассказал глава российского субъекта.

Также, по его словам, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по легковой машине в селе Долгое в Валуйском муниципальном округе. В результате у транспортного средства выбило стекла и посекло кузов.

Еще один инцидент произошел в селе Нечаевка, расположенном в Белгородском районе. Украинский БПЛА врезался в дерево и детонировал, из-за чего стоявший рядом легковой автомобиль получил повреждения.

«Предварительно, пострадавших нет», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что информация о последствиях атак еще уточняется. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

Ранее в Белгородской области во время атаки дронов ВСУ пострадал мирный житель.