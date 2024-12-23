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Чиновник увернулся от украинского дрона и попал на видео

Появилось видео, как российский чиновник увернулся от дрона ВСУ на авто

В Белгородской области чиновнику удалось избежать атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Глава МО Кириши увернулся от украинского дрона в Белгородской области — Константин Тимофеев из Ленобласти ездил передавать гуманитарку, и машина с ним оказалась в прямой видимости FPV», — говорится в публикации.

Отмечается, что за рулем автомобиля находился опытный мобилизованный, который решил замаскироваться в лесу. В результате атаки удалось избежать, а дрон влетел в «Буханку».

Константин Тимофеев подтвердил, что находился в машине на видео и оказался под угрозой атаки ВСУ. Кадры опубликовал паблике в соцсети «ВКонтакте» под названием «СВОихНеБросаем47 (Надежный тыл)».

9 декабря три дрона ВСУ нанесли удары по Белгородской области. В частности, пострадал автомобиль с людьми внутри. Две женщины и мужчина получили минно-взрывные травмы и ранения лица. Пострадавших доставили в Валуйскую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее стало известно, как «украинские ждуны» ликвидировали начальника колонии ДНР.

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