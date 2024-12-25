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Удар по Льгову был нанесен при помощи РСЗО HIMARS

СК: ВСУ нанесли удар по Льгову при помощи РСЗО HIMARS
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Телеграм-канал «Курская аномалия»

Удар по городу Льгову Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили ТАСС в СК России.

«Удар, по предварительным данным, нанесен при помощи РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

Как рассказывали очевидцы, в результате удара по городу пострадал пятиэтажный дом на улице Карла Либкнехта.

Похожие данные предоставил Telegram-канал «Курская аномалия». Там сообщили, что пострадал пятиэтажный дом.

Позже временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что четырех пострадавших не удалось спасти.

Утром 25 декабря Хинштейн сообщил, что украинские военнослужащие атаковали город Льгов. По его словам, ВСУ били по инфраструктурным и гражданским объектам.

Ранее губернатор Севастополя рассказал о защите города от украинских беспилотников.

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