Разрушенный обстрелом пятиэтажный дом во Льгове попал на видео

В Сети появилось видео последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Льгов в Курской области.

Как заявил автор видеоролика, разрушен пятиэтажный дом по улице Карл Либкнехт, 39.

Согласно представленным кадрам, в доме шесть подъездов. Два верхних этажа четвертого подъезда полностью уничтожены. В фасаде шестого подъезда появилась большая дыра, там же разрушены квартиры четвертого и пятого этажей.

Большинство окон дома остались без стекол. Во дворе пятиэтажки стоят поврежденные автомобили.

Утром 25 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские военнослужащие атаковали город Льгов. По его словам, ВСУ били по инфраструктурным и гражданским объектам.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в ООН прокомментировали атаку ВСУ на Рыльск.