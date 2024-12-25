Войска РФ взяли под контроль село Новый Труд

Российские военные освободили село Новый Труд в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в новой сводке.

В МО уточнили, что населенный пункт взят под контроль в результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр».

Отмечается, что войска РФ также нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии. Это произошло в районах донецких населенных пунктов Новотроицкое, Удачное, Надеждинка, Гришино, Андреевка, Дзержинск, Петровское, Шевченко, Красноармейск и Новооленовка.

Накануне военный эксперт Борис Рожин сообщал, что российские военные заняли Новооленовку, которое находится на юге от Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Официальной информации от Минобороны на этот счет пока не поступало.

22 декабря МО отчиталось о взятии сел Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области.

Ранее глава ДНР объяснил, как на Украине скажется потеря Красноармейска.