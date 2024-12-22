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Российские военные освободили населенный пункт Лозовая в Харьковской области

МО: ВС РФ поразили живую силу ВСУ и освободили Лозовую в Харьковской области
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Лозовая в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, российские военные нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Двуречная, Загрызово Харьковской области. Кроме того, ВС РФ отразили шесть штурмовых атак украинской армии.

В ходе боя ВСУ потеряли 480 солдат, пять автомобилей, а также польские артиллерийские установки «Krab» и «Paladin» американского производства.

До этого командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным «Кобра» сообщил, что четыре бойца штурмовой роты горного мотострелкового соединения группировки «Центр» уничтожили 12 человек личного состава ВСУ.

По его словам, противники находились на хорошо укрепленных позициях Кураховского направления. Российские бойцы сначала закинули противникам две гранаты, после чего зашли и уничтожили в блиндаже еще четверых солдат украинской армии.

Ранее стало известно о боях за господствующие высоты в районе Северска в ДНР.

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