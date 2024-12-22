Разведчики группировки российских войск «Юг» и солдаты боевых подразделений 6-й бригады продолжают участвовать в сражениях за сеть господствующих высот в районе города Северска, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений Вооруженных сил РФ.

По его словам, в настоящее время украинские формирования контролируют сеть господствующих высот у Северска. Здесь бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили свои артиллерию и беспилотную авиацию.

«Ряд господствующих высот, конечно, противник за них цепляется, потому что это высоты, которые обеспечивают им видимость, и так называемые высоты, на которых находятся их расчеты беспилотных аппаратов среднего действия», — уточнил источник агентства.

Командир подразделения ВС РФ добавил, что сейчас российские военнослужащие оттесняют группировку ВСУ с данных высот и пытаются нанести ей максимальное поражение. В том числе с этой целью они постоянно ведут огонь по позициям украинских формирований, что способствует ослаблению переднего края линии обороны ВСУ.

22 декабря журналисты узнали, что разведчики группировки российских войск «Юг» в ходе боевых действий в районе Северска взяли в плен несколько украинских солдат. Перед этим они организовали штурм одной из укрепленных позиций ВСУ на этом участке фронта, вынудив находившихся здесь украинских бойцов сложить оружие.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под контроль село Островского в ДНР.