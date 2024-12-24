Российские военные завершили зачистку Лозовой в Харьковской области

Российские войска завершили зачистку города Лозовая в Харьковской области, который был взят под контроль группировкой войск «Запад» 22 декабря. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские военнослужащие продолжают продвигаться сразу в двух направлениях на Купянском участке фронта.

«Наши войска продолжили продвижение сразу в двух направлениях: в направлении Богуславки и Боровой. Идет обработка украинских позиций на холмах западнее Лозовой, где противник создал ряд укрепрайонов», — сказал Марочко.

Марочко подчеркнул, что в связи с активными действиями ВС РФ на этом участке фронта потери Вооруженных сил Украины в живой силе и технике «существенно возросли».

Также военный эксперт заявил, что украинские войска в четыре раза усилили интенсивность ударов по городу Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) из-за активизации российских военных юго-западнее населенного пункта.

Ранее Кимаковский заявил, что ВС РФ берут ВСУ в клещи в районе Великой Новоселки.