Гладков рассказал о подвиге жительницы Белгородской области

Гладков рассказал, что пенсионерка закрыла собой внука от атаки дрона ВСУ

Жительница Белгородской области закрыла своим телом внука во время очередной атаки украинских беспилотников — мальчик остался жив. Об этом подвиге сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Женщина ценой собственной жизни спасла внука, который гостил у нее дома. Отец ребенка работал тренером по футболу, и после этой трагедии, которая произошла 30 декабря 2023 года, Михаил принял решение записаться в добровольческий отряд «Барс-Белгород».

Губернатор назвал действия членов этой семьи примером истинного подвига и ответственности за семью и страну.

Накануне, во атаки беспилотными летательными аппаратами в Казани, пожарный МЧС Руслан Щукин, принимавший участие в эвакуации жителей, спас девочку по имени Весна и ее мать Адель Искандарову, закрыв их собой от обломков.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

Ранее власти Казани сообщили, что третий беспилотник во время атаки сбили полицейские.