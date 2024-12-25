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Российские войска стремительно продвинулись на Южнодонецком направлении

РИА Новости: ВС РФ стремительно продвинулись на Южнодонецком направлении
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Российские войска стремительно продвигаются на Южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Вооруженные силы России достигают успехов западнее населенного пункта Великая Новоселка, который является важным логистическим и транспортным узлом украинской армии. Группировка войск «Восток» берет «в клещи» этот поселок, в котором до начала СВО проживали более 6 тысяч человек.

Севернее Великой Новоселки российские военные заняли Новый Комар, с востока продвигаются от Золотой Нивы и Шахтерского, с юга — от Благодатного.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска взяли под огневой контроль важную для противника трассу в Запорожской области, которая ведет от Гуляйполя к Великой Новоселке.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

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