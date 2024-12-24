Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска держат под обстрелом ключевую для ВСУ дорогу

Рогов: ВС РФ взяли под огневой контроль важную трассу в Запорожской области
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска взяли под огневой контроль важную для противника трассу в Запорожской области, которая ведет от Гуляйполя к Великой Новоселке. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши военные вышли северо-западней Сторожевого к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка, взяв ее под огневой контроль», — заявил Рогов.

Этого успеха российским войскам удалось достичь благодаря тому, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Сторожевое.

До этого депутат Государственной думы Андрей Красов заявил, что украинский фронт испытывает серьезные проблемы на всех направлениях, включая район Херсона.

Красов подчеркнул, что вместо того чтобы беспокоиться о том, где будут действовать российские войска, Украине следует сесть за стол переговоров и принять условия российской стороны.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами