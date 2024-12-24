Рогов: ВС РФ взяли под огневой контроль важную трассу в Запорожской области

Российские войска взяли под огневой контроль важную для противника трассу в Запорожской области, которая ведет от Гуляйполя к Великой Новоселке. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши военные вышли северо-западней Сторожевого к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка, взяв ее под огневой контроль», — заявил Рогов.

Этого успеха российским войскам удалось достичь благодаря тому, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Сторожевое.

До этого депутат Государственной думы Андрей Красов заявил, что украинский фронт испытывает серьезные проблемы на всех направлениях, включая район Херсона.

Красов подчеркнул, что вместо того чтобы беспокоиться о том, где будут действовать российские войска, Украине следует сесть за стол переговоров и принять условия российской стороны.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.