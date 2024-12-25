В Британии признали, что королевство отстает от России в финансировании обороны

Расходы Великобритании на оборону отстают от показателей России, Ирана и Китая. Об этом пишет британская газета The Times.

«За десятилетие недостаточного инвестирования в оборону Британия не смогла сравниться с Россией, Ираном и Китаем в плане ремилитаризации. За последние десять лет Москва, Тегеран и Пекин увеличили расходы на оборону на 34%, 57% и 60% соответственно», — пишет издание.

По данным палаты общин Великобритании, за тот же период оборонный бюджет Великобритании в 2022 году вырос на 14% в денежном выражении. Издание допустило, что расходы на оборону увеличат до 2,5% ВВП.

В начале декабря министр по делам ветеранов и народа Великобритании Эл Карнс заявил, что в случае масштабного конфликта, подобного событиям на Украине, армия королевства будет уничтожена в течение шести месяцев или года.

До этого заместитель начальника британского штаба обороны генерал-лейтенант Роб Магован сообщил, что Великобритания готова «хоть сегодня вечером» вступить в бой с Россией, если российская армия вторгнется в любую из стран Восточной Европы.

При этом в статье Politico, цитирующей его слова, отмечается, что заявление британского генерала не соответствует реальным возможностям сухопутной армии Великобритании. По оценкам журналистов, в настоящее время Вооруженные силы Соединенного Королевства находятся в худшем состоянии с начала 18 века.

Ранее СМИ раскрыли, сколько британских военных не могут участвовать в боевых действиях.