В Пентагоне заявили, что не контактировали с Минобороны России с июля

Пентагон сообщил, что Остин не разговаривал с Белоусовым с июля

Шеф Пентагона Ллойд Остин не разговаривал с министром обороны России Андреем Белоусовым с июля. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Пентагона в беседе с агентством заявил, что информации о новых контактах между главами оборонных ведомств России и США в настоящее время нет.

12 июля заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщала, что глава ведомства Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым. Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Шеф Пентагона в разговоре с главой российского оборонного ведомства подчеркнул важность сохранения открытыми каналов связи между Россией и Соединенными Штатами.

По данным The New York Times, Белоусов рассказал Остину о тайной операции, которую якобы готовит Украина.

До этого телефонный разговор между Белоусовым и Остином состоялся 25 июня. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, во время беседы министр обороны США «подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях» продолжающегося конфликта на Украине. Он также отметил, что разговор главы Минобороны РФ и Остина произошел по инициативе американской стороны.

Ранее в МИД рассказали о разговоре Белоусова с Остином.