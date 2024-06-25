Остин обсудил с Белоусовым СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов и шеф Пентагона Ллойд Остин обсудили конфликт на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, передает РИА Новости.

«Остин также разговаривал сегодня по телефону с министром обороны России Андреем Белоусовым. Во время разговора [американский] министр подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта <…> на Украине», — заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Представитель Пентагона также отметил, что разговор министров произошел по инициативе американской стороны. Другие темы беседы Белоусова и Остина не уточняются.

В мае 2024 года бывший глава Пентагона Марк Эспер назвал назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны России «интересным шагом».

По мнению экс-шефа Пентагона, главным аргументом Москвы в вопросе перестановок в военном ведомстве стало движение к военной экономике.

Ранее Белоусов обвинил Запад в стремлении поставить под удар безопасность России.