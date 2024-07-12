Глава Пентагона созвонился с Белоусовым

Пентагон сообщил, что глава ведомства Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС.

«Сегодня утром Остин поговорил по телефону с министром обороны РФ Андреем Белоусовым», — заявила Сингх, отметив, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Шеф Пентагона в разговоре с главой российского оборонного ведомства подчеркнул важность сохранения открытыми каналов связи между Россией и Соединенными Штатами.

До этого телефонный разговор между Белоусовым и Остином состоялся 25 июня. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, во время беседы министр обороны США «подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях» продолжающегося конфликта на Украине. Он также отметил, что разговор главы Минобороны РФ и Остина произошел по инициативе американской стороны.

Политолог Богдан Беспалько заявил, что Остин мог позвонить Андрею Белоусову, чтобы договориться о взаимных военных ограничениях.

Белоусов заявлял, что США и их союзники спровоцировали кризис на Украине и теперь из-за них же он продолжается.

Ранее экс-советник Пентагона озвучил потери ВСУ за все время СВО.