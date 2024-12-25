На Западном берегу реки Иордан подорвался израильский бронеавтомобиль

В результате подрыва бронеавтомобиля на Западном берегу реки Иордан получил ранение полковник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает пресс-служба израильских вооруженных сил.

Инцидент произошел вблизи палестинского города Тулькарм. Командирский бронеавтомобиль «Давид», в котором находились командир дивизии «Иудея и Самария» бригадный генерал Яки Дольф и командир региональной бригадой «Менаше» полковник Аюб Каюф, получил повреждения в результате срабатывания взрывного устройства.

Полковник получил ранения средней степени тяжести и был эвакуирован в медицинское учреждение. Остальные пассажиры броневика не пострадали.

3 декабря сообщалось, что Израиль проводит массовые аресты в лагере беженцев на Западном берегу реки Иордан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее хуситы сообщили о нанесении ударов по военным целям в Израиле.