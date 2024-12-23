Хуситы сообщили о нанесении ударов по военным целям в Израиле

Бойцы йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали беспилотниками израильские военные цели в районе Тель-Авива и Ашкелона. Об этом сообщил в эфире телеканала Al Masirah военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

По его словам, Военно-воздушные силы хуситов нанесли два удара по Израилю — первый пришелся по цели в Ашкелоне, второй — по цели «в оккупированном районе Яффо». В обоих случаях использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

21 декабря Сариа сообщил, что хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива. По его словам, удар пришелся на район Яффо. Ракета «Палестина-2» «точно поразила цель», системы противовоздушной обороны не смогли ее перехватить, отметил представитель хуситов. Он подчеркнул, что атаки по Израилю продолжатся, пока не будет снята блокада с сектора Газа.

По данным Al Mayadeen, 18 человек получили легкие осколочные ранения в результате ракетного удара хуситов по Тель-Авиву. Отмечается, что пострадавшие были доставлены в два медицинских центра для оказания экстренной помощи. Портал Ynet писал, что удар пришелся по комплексу из восьми жилых домов, ракета упала на детской площадке.

Ранее йеменские хуситы заявили об атаке на корабли снабжения армии США.