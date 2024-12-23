Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хуситы сообщили о нанесении ударов по военным целям в Израиле

Хуситы атаковали дронами военные цели Израиля в районе Тель-Авива и Ашкелона
close
Khaled Abdullah/Reuters

Бойцы йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали беспилотниками израильские военные цели в районе Тель-Авива и Ашкелона. Об этом сообщил в эфире телеканала Al Masirah военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

По его словам, Военно-воздушные силы хуситов нанесли два удара по Израилю — первый пришелся по цели в Ашкелоне, второй — по цели «в оккупированном районе Яффо». В обоих случаях использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

21 декабря Сариа сообщил, что хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива. По его словам, удар пришелся на район Яффо. Ракета «Палестина-2» «точно поразила цель», системы противовоздушной обороны не смогли ее перехватить, отметил представитель хуситов. Он подчеркнул, что атаки по Израилю продолжатся, пока не будет снята блокада с сектора Газа.

По данным Al Mayadeen, 18 человек получили легкие осколочные ранения в результате ракетного удара хуситов по Тель-Авиву. Отмечается, что пострадавшие были доставлены в два медицинских центра для оказания экстренной помощи. Портал Ynet писал, что удар пришелся по комплексу из восьми жилых домов, ракета упала на детской площадке.

Ранее йеменские хуситы заявили об атаке на корабли снабжения армии США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами