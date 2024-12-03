Израиль проводит массовые аресты в лагере беженцев на Западном берегу реки Иордан

Израильские военные проводят массовые аресты в расположенном на Западном берегу реки Иордан лагере беженцев Аида. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Jazeera.

В настоящее время нет сведений о том, сколько палестинцев было арестовано. Также не поступало сообщений о каких-либо столкновениях.

Израильские войска также штурмуют находящийся в центральной части Западного берега город Аль-Бира.

3 декабря газета New York Times, ссылаясь на израильских военных и спутниковые снимки, сообщила, что Армия обороны Израиля расширяет сеть военных баз в центральной части сектора Газа, чтобы создать буферную зону.

2 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль пока не выполнил свои обещания по сектору Газа, и Анкара рассчитывает на конкретные шаги израильской стороны.

Ранее в ХАМАС заявили, что Израиль использует в Газе запрещенное оружие.