В зоне спецоперации применили новую тактику использования оптоволоконных дронов

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил России, управляемый через оптоволоконный кабель, атаковал из засады автомобиль украинской армии в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Оптоволоконный дрон ВС РФ ударил из засады по транспорту противника на трассе H-20 в ДНР», — говорится в сообщении.

В опубликованной Рожиным видеозаписи видно, что оператор поднимает дрон в воздух после того, как на камеру попало транспортное средство противника.

Накануне сообщалось, что военнослужащие начали использовать в зоне проведения специальной военной операции FPV-дрон «Гортензия», которым можно управлять через оптоволоконный кабель. «Гортензию» оборудовали специальным креплением, которое позволяет применять не только различные снаряды, но и, например, системы сбросов.

Американское издание Forbes писало, что из-за отсутствия радиосигналов оптоволоконные дроны и их операторов невозможно обнаружить и локализовать с помощью обычных методов пеленгования.

Ранее в ВСУ назвали проблемой российские беспилотники на оптоволокне.