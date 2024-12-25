Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В зоне спецоперации применили новую тактику использования оптоволоконных дронов

Оптоволоконный дрон российской армии из засады атаковал автомобиль ВСУ
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил России, управляемый через оптоволоконный кабель, атаковал из засады автомобиль украинской армии в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Оптоволоконный дрон ВС РФ ударил из засады по транспорту противника на трассе H-20 в ДНР», — говорится в сообщении.

В опубликованной Рожиным видеозаписи видно, что оператор поднимает дрон в воздух после того, как на камеру попало транспортное средство противника.

Накануне сообщалось, что военнослужащие начали использовать в зоне проведения специальной военной операции FPV-дрон «Гортензия», которым можно управлять через оптоволоконный кабель. «Гортензию» оборудовали специальным креплением, которое позволяет применять не только различные снаряды, но и, например, системы сбросов.

Американское издание Forbes писало, что из-за отсутствия радиосигналов оптоволоконные дроны и их операторов невозможно обнаружить и локализовать с помощью обычных методов пеленгования.

Ранее в ВСУ назвали проблемой российские беспилотники на оптоволокне.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами