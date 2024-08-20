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В США оценили российские дроны на оптоволокне

Forbes: ВС РФ начали применять против ВСУ новый тип дронов на оптоволокне

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия первой начала применение в бою устойчивые к РЭБ беспилотники, управляемые по оптоволокну. Об этом пишет американское издание Forbes.

«Из-за отсутствия радиосигналов оптоволоконные дроны и их операторов невозможно обнаружить и локализовать с помощью обычных методов пеленгования», — говорится в материале.

Издание отмечает, что Украина занимается разработкой аналогичных беспилотников.

Известно, что новый дрон начали использовать в Курской области. По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, подобное оружие нельзя назвать «шагом в будущее», так как ранние модели противотанковых управляемых снарядов (ПТУР) также работали на проводах.

До этого ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали программно-аппаратное решение, которое позволяет находить и ликвидировать различные киберугрозы, которые мешают работе беспилотников.

Ранее сообщалось, что на Украине создают беспилотники с искусственным интеллектом.

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