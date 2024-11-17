В ВСУ назвали проблемой российские беспилотники на оптоволокне

Российские беспилотники на оптоволокне, устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы, являются большой проблемой для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил старший офицер 79-й ошбр Роман Писаренко в эфире канала «Мы — Украина».

О применении российскими военными подобных дронов стало известно в августе этого года. Тогда же сообщалось, что Украина занимается разработкой аналогичных БПЛА.

«Они сейчас начали запускать так называемые «FPV на проводе». На нашем направлении мы начали фиксировать такие дроны. Уже несколько случаев применения было», — рассказал Писаренко.

По его словам, против таких беспилотников не работают РЭБ, что стало «очень большой проблемой» для войск Украины.

Российские предприятия, по мнению украинского офицера, скоро начнут в производственных масштабах делать такие дроны.

В СМИ РФ чаще всего упоминается оптоволоконный дрон под названием «Князь Вандал Новгородский». Для управления таким дроном используются не радиоволны, а световой луч, которые идет по стекловолоконному кабелю.

Ранее военный аналитик назвал появление дронов с управлением по кабелю революцией в вооружении.