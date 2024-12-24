Бойцы СВО начали использовать оптоволоконный дрон «Гортензия»

Военнослужащие начали использовать в зоне проведения специальной военной операции (СВО) FPV-дрон «Гортензия», которым можно управлять через оптоволоконный кабель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей конструкторского бюро «Гортензия».

«Было применено инновационное крепление оптоволокна, отличающееся надежностью и удобством. Таким образом обеспечивается стабильность и защита линии связи даже в самых экстремальных условиях эксплуатации», — рассказали специалисты.

Отмечается, что «Гортензию» оборудовали специальным креплением, которое позволяет применять не только различные снаряды, но и, например, системы сбросов.

Другие модели «Гортензии» уже активно использовали в зоне СВО. Так, в октябре 2023 года в КБ «Гортензия» заявляли, что с начала специальной военной операции на Украине компания поставила на фронт более 2500 FPV-дронов. В том месяце российские бойцы, которые применяют эти беспилотники, прислали более 20 видеоподтверждений успешной работы «Гортензий».

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