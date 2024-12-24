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В Британии сравнили с «катастрофой» военное положение Украины

Аналитик Меркурис: военное положение Украины становится похожим на катастрофу
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Военное положение Украины в настоящее время приобретает «катастрофическую» картину. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в ходе эфира на своем YouTube-канале.

«Катастрофическая картина <...> Военная ситуация переходит от бедствия к катастрофе», — отметил он.

Меркурис обратил внимание на то, что атаки и контратаки Вооруженных сил Украины «безуспешны». Кроме того, поступает все больше сообщений о том, что украинские военнослужащие деморализованы, добавил эксперт.

Незадолго до этого военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что у Украины не получится остановить наступление ВС РФ, а республика движется «прямо в ад». Он подчеркнул, что Украина продолжает расходовать свой людской потенциал, это «очень хорошо получается в последнее время».

Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что удары ВСУ по гражданским объектам на территории России говорят о слабости и отчаянии Киева. По его словам, когда начинаются атаки на гражданские цели, не имеющие военного значения, это является «признаком большой слабости». Джонсон также напомнил, что запасы дальнобойного оружия у Украины сильно ограничены.

Ранее в США заявили, что Зеленский «оторван от реальности».

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