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Американский крейсер обстрелял два истребителя США

Fox News: крейсер США Gettysburg дважды обстрелял американские истребители
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U.S. Navy

Крейсер военно-морских сил США Gettysburg дважды за ночь обстрелял американские истребители. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

Инциденты произошли ночью в воскресенье, 22 декабря, в районе базирования авианосной ударной группировки (АУГ) во главе с авианосцем Harry S. Truman в районе Йемена. Зенитное вооружение крейсера взяло на прицел сначала истребитель-бомбардировщик F/A-18, а затем еще несколько самолетов.

Два пилота F/A-18 успели катапультироваться и выжили. Еще один самолет, который подвергся «дружественному огню», сумел увернуться — зенитная ракета прошла всего в 30 метрах от самолета.

Что стало причиной обстрела американских истребителей со стороны американского крейсера — на данный момент неизвестно.

До этого йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» сообщили о проведении атак на авианосную группу США USS Harry S. Truman.

Ранее крейсер ВМС США по ошибке сбил американский истребитель.

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