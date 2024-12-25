«Дружественный огонь»: крейсер ВМС США обстрелял два американских истребителя

В ВМС США в Красном море произошел инцидент с «дружественным огнем». Ракетный крейсер USS Gettysburg ошибочно выпустил ракету по собственному самолету F/A-18 Super Hornet, возвращавшемуся на авианосец Harry S. Truman после выполнения боевой задачи. Экипаж успел катапультироваться, один из пилотов получил травмы. Второй истребитель, находившийся поблизости, также оказался под угрозой. Происшествие вызвало вопросы к подготовке экипажа и координации действий в условиях активных боевых операций.

В ночь на субботу, 21 декабря, произошел инцидент с «дружественным огнем» в акватории Красного моря, где авианосная ударная группа ВМС США Harry S. Truman наносила удары по позициям хуситов в Йемене. Согласно источникам Fox News, с ракетного крейсера USS Gettysburg была выпущена ракета класса «земля-воздух», сбившая истребитель F/A-18 Super Hornet. Второй самолет, летевший поблизости, едва избежал поражения.

По словам источника, знакомого с ситуацией, F/A-18 Super Hornet пытался совершить посадку на авианосец после выполнения дозаправки в воздухе для ударной группы.

Пилот и офицер по системам вооружения успели катапультироваться, их эвакуировал спасательный вертолет. Один из них получил «незначительные травмы».

Центральное командование ВС США (ЦЕНТКОМ) подтвердило факт сбития самолета, но от комментариев по поводу второго инцидента с ракетой воздержалось.

close Авианосец USS Harry S. Truman U.S. Navy

ВМС проводят расследование, чтобы выяснить, была ли система наведения второй ракеты отключена. По предварительным данным, ракета прошла всего в 30 метрах от второго F/A-18, который готовился к посадке на авианосец Harry S. Truman. Ранее о почти сбитом втором истребителе публично не сообщалось.

Инцидент вызвал серьезные вопросы к качеству подготовки экипажа на борту USS Gettysburg.

По словам источников, некоторые пилоты выразили возмущение произошедшим, назвав подготовку экипажа крейсера «недостаточной».

Этот случай стал первым серьезным происшествием с участием авианосной группы Truman после ее прибытия в Красное море.

ЦЕНТКОМ заявил, что в ночь инцидента ВМС США проводили авиаудары по складам ракет и пунктам управления хуситов в Сане. Одновременно американские военные корабли подверглись обстрелу с использованием дронов и крылатых ракет. В официальном заявлении ЦЕНТКОМ указал, что ВМС «сбили несколько беспилотников и противокорабельную ракету над Красным морем».

Предполагается, что атака со стороны хуситов могла повлиять на действия экипажа USS Gettysburg и способствовать инциденту с «дружественным огнем».

Пострадавший F/A-18 был дозаправщиком, возвращавшимся после заправки других самолетов в рамках операции. В момент катастрофы он находился примерно в 16 км от авианосца. Источник Fox сообщил, что экипаж самолета заметил наведение ракеты и попытался маневрировать, но ракета попала в цель через три секунды. После этого инцидента авиаудары по хуситам с участием ударной группы Harry S. Truman были приостановлены.

ВМС США намерены определить, могли ли действия экипажа USS Gettysburg предотвратить это происшествие. На фоне обвинений в некомпетентности со стороны пилотов ВМС ведутся дополнительные проверки подготовки личного состава ударной группы.