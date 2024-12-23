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В Госдуме рассказали об обрушении фронта для ВСУ

Депутат Красов: фронт для ВСУ рушится в районе Херсона и по другим направлениям
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Украинский фронт испытывает серьезные проблемы на всех направлениях, включая район Херсона. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Красов.

«Фронт со стороны Украины трещит по швам на всех направлениях. Это касается не только Херсонской области, но и Запорожской, Донецкой, а также Курской области. Задачи, поставленные верховным главнокомандующим, остаются неизменными, и наши вооруженные силы успешно с ними справляются», — отметил он.

Красов также напомнил о существовании барьерного рубежа в районе Херсона — реки Днепр, который пытались использовать украинские Вооруженные силы (ВСУ).

«Ранее они пытались высадить десант в Крыму и даже создали какой-то плацдарм, который был ликвидирован нашими военными. Были также попытки высадки десанта на косу», — добавил он.

Красов подчеркнул, что вместо того чтобы беспокоиться о том, где будут действовать российские войска, Украине следует сесть за стол переговоров и принять условия российской стороны.

17 декабря экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что дополнительные человеческие ресурсы не решат проблемы Вооруженных сил Украины.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

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