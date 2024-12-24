В Госдуме допустили эскалацию конфликта при вводе европейских войск на Украину

Страны, руководители которых выступают в поддержку Украины и ее войск, не могут быть гарантами безопасности в республике, а ввод их военных контингентов приведет к эскалации конфликта. Такое мнение высказал заместитель главы комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в интервью «Ленте.ру».

Парламентарий подчеркнул, что выступает против этого размещения, будучи уверенным, что оно лишь ухудшит ситуацию на Украине.

По мнению Швыткина, план президента Франции Эммануэля Макрона исходит из того, что подразделения Вооруженных сил России на всей линии боевого соприкосновения ведут активные наступательные действия (Макрон еще в феврале предложил отправить европейский военный контингент на Украину. — прим. ред.).

В начале декабря глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия рассматривает возможность участия в миротворческой миссии на Украине после прекращения боевых действий.

Газета The Washington Post писала, что европейские страны рассматривают возможность отправки миротворческих войск на территорию Украины в случае заключения соглашения о прекращении огня.

Ранее в Кремле отреагировали на идею НАТО разместить миротворческие войска на Украине.