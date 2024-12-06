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Германия рассматривает отправку миротворцев на Украину

Глава минобороны Германии Писториус допустил отправку немецких войск на Украину

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Mindaugas Kulbis/AP

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия рассматривает возможность участия в миротворческой миссии на Украине после прекращения боевых действий. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По словам министра, немецкие власти сейчас ведут подготовку и прорабатывают сценарии, однако эта работа остается конфиденциальной. Писториус подчеркнул, что вопрос о военном участии в миротворческих силах будет зависеть от ряда факторов, включая условия, которые будут выдвинуты сторонами конфликта.

Министр объяснил, что если на Украине будет достигнуто прекращение огня и миротворческие меры потребуют военной помощи, решение будет зависеть от типа мандата, объема требований и согласия обеих сторон.

В декабре канцлер Германии Олаф Шольц заявил в бундестаге, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена. Он добавил, что пока рано обсуждать возможную отправку миротворческих сил на Украину.

В том же месяце министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что немецкие военнослужащие могут быть направлены на Украину для обеспечения мира, но только в случае прекращения огня.

Ранее в Кремле отреагировали на идею НАТО разместить миротворческие войска на Украине.

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