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Беспилотник упал на крышу Нижегородской академии МВД

Жители Нижнего Новгорода сообщили о падении беспилотника на крышу Академии МВД
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Телеграм-канал «Ni Mash»

Беспилотник упал на крышу академии МВД на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash со ссылкой на очевидцев.

Занятия прервали, курсантов эвакуировали в подвал. На место падения БПЛА выехали взрывотехники.

Информации о пострадавших и повреждениях нет.

Утром Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 24 декабря уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины: три дрона над Ростовской областью, один — над Воронежской.

21 декабря беспилотники атаковали Казань. Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. БПЛА также нацеливались на одно из промышленных предприятий города. Это была первая атака беспилотников на Казань.

Ранее в Брянской области девять домов были повреждены в результате атаки дронов.

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