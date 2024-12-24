Военные за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над регионами России

МО: силы ПВО уничтожили четыре дрона над Ростовской и Воронежской областями

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 24 декабря уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Военные сбили три дрона над Ростовской областью, один — над Воронежской областью.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах. Никто не пострадал.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что дрон сбили в пригороде Воронежа около шести утра.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Западе оценили последствия ударов ВСУ по городам России.