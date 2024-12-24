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Минобороны: США обеспокоены работой по разоблачению их военно-биологических программ

Ртищев: США беспокоит работа РФ и КНР по разоблачению их биологических программ
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Shutterstock

США обеспокоены вниманием России и Китая к их военно-биологическим программам. Такое мнение высказал заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев на брифинге, передает РИА Новости.

Генерал заявил, что РФ и КНР работают с государствами континента «по разоблачению истинного содержания военно-биологических программ» США, в связи с чем Вашингтон обеспокоен возможным ограничением деятельности в этой сфере».

По его словам, США называют своими целями мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам, но на самом деле наращивают военно-биологический потенциал в обход обязательств по Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия.

9 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые страны развивают военно-биологическую деятельность. По его мнению, важно понимать, что происходит в военно-биологических лабораториях и осознавать, есть ли там угрозы, которым нужно противодействовать.

Ранее в МИД ответили на данные о военно-биологической программе России.

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