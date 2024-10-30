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В МИД ответили на данные о военно-биологической программе России

Захарова назвала данные о военно-биологической программе РФ частью программы США

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Сведения о якобы имеющейся военно-биологической программе России являются частью кампании США по дискредитации российской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат отметила, что Вашингтон выдвигает претензии Москве лишь на основе домыслов. В них США пытаются обвинить Россию в создании некой военно-биологической программы, из-за чего страна якобы нарушает Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия, уточнила Захарова.

В августе прошлого года в Пентагоне заявили, что ряд стран, включая Россию, продолжают программы по разработке биооружия. В американском военном ведомстве подчеркнули, что РФ не полностью признала существование бывших советских программ и не предоставила доказательств их демонтажа.

В июле текущего года министерство обороны Японии повторило утверждение США о наличии у КНДР и России программ наступательного биологического оружия.

Ранее Британия ввела санкции против войск РХБЗ.

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