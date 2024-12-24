Над Ростовской областью сбили четыре беспилотника

Над территорией Ростовской области сбили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще четыре БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:04 по московскому времени.

Никто не пострадал, заверил Слюсарь. По его словам, сейчас уточняется информация о последствиях на земле.

Угроза опасности атаки дронов в Ростовской области сохраняется, добавил врио губернатора.

Накануне вечером Слюсарь сообщал, что в регионе силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников. По его словам, в районе Миллерово было сбито восемь дронов.

Позже стало известно об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Таганроге Ростовской области. Глава города Светлана Камбулова призывала жителей по возможности спуститься на нижние этажи зданий или в подвал, а также найти место без окон и сесть на пол.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Западе оценили последствия ударов ВСУ по городам России.