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Средства ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области

Слюсарь: в Ростовской области силы ПВО отражают атаку БПЛА, сбито восемь дронов
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В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, в районе Миллерово было сбито восемь дронов. Пострадавших нет. Системы ПВО продолжают отражать атаку.

По данным Минобороны, средства ПВО сбили девять беспилотников.

23 декабря сообщалось, что три беспилотника сбили над территорией Крыма.

В ночь на 22 декабря ВСУ атаковали Орловскую область. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате налета вражеских дронов произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

21 декабря ВСУ совершили нападение на Казань с применением беспилотных летательных аппаратов. Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Обошлось без пострадавших.

Ранее украинские ресурсы предупредили о пуске «Орешника».

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