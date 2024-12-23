В Таганроге объявили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями», — написала она.

Глава города призвала жителей по возможности спуститься на нижние этажи зданий или в подвал, а также найти место без окон и сесть на пол.

Накануне врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью над регионом сбили восемь украинских беспилотников. По словам врио главы региона, средства радиоэлектронной борьбы подавили летательные аппараты в Азовском районе, а также возле Таганрога и Новочеркасска. Также одну ракету сбили возле Миллерово. По предварительным данным, пострадавших из-за падения обломков нет.

В ночь на 11 декабря Вооруженные силы Украины ударили по Таганрогу крылатыми ракетами ATACMS. Целью атаки, предположительно, был аэродром. Пострадала его инфраструктура, а также несколько военных. Подробности об атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин напомнил, что столицей России мог стать Таганрог.