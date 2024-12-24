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ВСУ при отступлении в Курской области оставили под кроватью раненого бойца

РИА Новости: ВСУ оставили раненого бойца под кроватью в Курской области
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время отступления из населенного пункта в Курской области оставили в частном доме своего раненого сослуживца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения ВС России.

«При зачистке населенного пункта в одном из домов наша разведка обнаружила под кроватью бойца ВСУ. При допросе выяснилось, что противник хотел держать там оборону, но в последний момент все ушли, оставив раненного в ногу. Он спрятался под кроватью», — сказал военный.

22 декабря британский журнал The Spectator сообщил, что военные ВСУ все больше сомневаются относительно успешности и целесообразности продолжения курской авантюры и необходимости оккупации российской территории. В материале отмечалось, что российская армия в настоящее время имеет значительное преимущество перед украинской по численности личного состава.

В этот же день военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины деморализованы. По его словам, моральный дух украинских войск продолжит падать.

Ранее российские войска поразили 14 бригад ВСУ в Курской области.

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