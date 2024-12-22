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На Западе узнали позицию бойцов ВСУ по курской авантюре

The Spectator: все больше боевиков ВСУ хотят покинуть Курскую область
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) все больше сомневаются относительно успешности и целесообразности продолжения курской авантюры и необходимости оккупации российской территории. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«Растущие потери и тяжелая ситуация в Донбассе подогревают сомнения среди украинских солдат относительно того, стоит ли продолжение курской операции таких затрат», — говорится в материале.

В журнале отмечается, что российская армия в настоящее время имеет значительное преимущество перед украинской по численности личного состава, тогда как командование ВСУ отчаянно борется с проблемой массового дезертирства.

The Spectator утверждает, что в украинской армии есть бойцы, которые не поддерживают намерение своего руководства использовать часть Курской области как разменную монету на переговорах с Россией.

16 декабря министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли в текущем году порядка 560 тысяч военнослужащих.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что украинские войска с начала текущего года потеряли 58 тысяч единиц вооружения и военной техники, из которых 18 тысяч — иностранного производства. Белоусов подчеркнул, что российские войска продолжают наступать по всей линии фронта, а также выталкивают ВСУ с территории Курской области.

Ранее жители Курской области сообщили о расстрелах ВСУ мирных граждан.

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